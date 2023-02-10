СМИ: Вашингтон наблюдал за последствиями взрывов на «Северных потоках»

США наблюдали, какими будут последствия взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Над местом диверсии утром 26 сентября находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon.

На портале Flightradar24 сохранился трек полёта воздушного борта США. Самолет прибыл к месту происшествия ровно через час после взрыва. P-8A Poseidon из Атлантики, прошел над Данией и подлетел к острову Борнхольм. Позже он дозаправился в воздухе над Польшей и вернулся к Борнхольму, где сделал полный круг. Самолет снизился, взял вправо, уходя от места взрыва, и исчез с радаров.

Траектория движение самолета и время полета подтверждают, что в США заранее знали время взрыва, сделал вывод военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие сразу же после совершения теракта говорит о запланированном заранее полете», – прокомментировал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его мнению, данные Flightradar24 подтверждают версию американского журналиста Сеймура Херша, который провел собственное расследование инцидента с «Северными потоками». Херш заявил, что решение о подрыве газопроводов утверждал лично президент США, а саму диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

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