«Байден утверждал лично»: известный американский журналист раскрыл правду о диверсии на «Северном потоке»

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве «Северного потока» утверждал лично президент США, а саму диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статья Херша «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток» появилась сегодня на портале Substack. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. Сам Херш свое авторство уже подтвердил.

Он заявляет, что президент Джо Байден обсуждал вопрос «Северного потока» в течение 9 месяцев с командой по нацбезопасности. Главная проблема заключалась не в том, взрывать газопровод или нет, а в том, как не оставить следов и на кого перекинуть ответственность.

«С самого начала «Северный поток» рассматривался Вашингтоном и его антироссийскими партнерами по НАТО как угроза доминированию Запада, – пишет Херш. – Политические опасения Америки были реальны: у Путина появится дополнительный и столь необходимый крупный источник дохода, а Германия и остальная часть Западной Европы пристрастятся к дешевому природному газу, поставляемому из России, при этом зависимость Европы от Америки уменьшится. На самом деле, именно это и произошло. […] Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией. Именно тогда Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана».

В правительстве США участие в диверсии на «Северном потоке» признавать не намерены: «На просьбу о комментарии представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила в электронном письме: «Это ложь и полная выдумка», – отмечает Херш. – Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, также написала: «Это утверждение полностью и абсолютно ложно».

Тем не менее, утверждает журналист, первое совещание состоялось в декабре 2021 года, в нем приняли участие представители Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Государственного департамента и министерства финансов.

«По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан хотел, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов «Северный поток», и что он выполнял желания президента, – пишет Херш. – В течение следующих нескольких встреч участники обсуждали варианты нападения. Военно-морской флот предложил использовать недавно введенную в строй подводную лодку для непосредственного штурма трубопровода. В ВВС обсуждали сбрасывание бомб с взрывателями замедленного действия, которые можно было взорвать дистанционно. ЦРУ утверждало, что что бы ни было сделано, оно должно быть тайным. Все участники понимали ставки».

«Во время «всех этих интриг», сказал источник, «некоторые сотрудники ЦРУ и Государственного департамента говорили: «Не делайте этого. Это глупо и станет политическим кошмаром, если выйдет, – продолжает журналист. – Тем не менее, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе Салливана: «У нас есть способ взорвать трубопроводы».

В итоге американские водолазы в ходе учений Baltops, организованных НАТО летом 2022 года, установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

Напомним, взрывы на обеих нитках «Северного потока» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября прошлого года. Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга.

В диверсии пытались обвинить Россию, но, как пишет тот же Херш, не смогли придумать убедительных причин для такого самосаботажа.

Сеймур Херш – один из известнейших американских журналистов, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Именно с его публикации начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме «Абу-Грейб».

Москва, Игорь Юров

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