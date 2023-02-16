Госдума обратилась в Совбез ООН с требованием начать расследование по теракту на «Северных потоках»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла официальное обращение к Совету Безопасности (СБ) ООН с требованием организовать международное расследование подрыва двух веток газопровода «Северный поток».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что теракт совершили военные США и Норвегии по личному распоряжению президента США Джо Байдена.

«Циничное стремление к геополитической гегемонии в мире и экономическому преимуществу за счет физического устранения естественных конкурентов, замешенное на пещерной русофобии и полном игнорировании международного права, ставит руководителей США в один ряд с безжалостными террористами и военными преступниками», – говорится в обращении Госдумы.

«Американские политики, игнорируя жизненные интересы даже своих ближайших союзников, развязали противоречащую принципам свободной торговли и добросовестной конкуренции санкционную войну, продолжают подливать масло в огонь вооруженных конфликтов, ведут подрывную работу по свержению неугодных режимов по всему миру, а теперь дошли и до взрывов важнейших объектов жизнеобеспечения целого континента», – подчеркивается в документе.

Депутаты Госдумы призвали СБ ООН инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии.

Москва, Мария Соколова

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