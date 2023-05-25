Россия заявила протест ФРГ, Дании и Швеции из-за дела по «Северным потокам»

МИД России вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции и заявил протест, потому что не получает данные о «якобы проводимых» расследованиях подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В министерстве отметили, что послание от российского правительства с призывом к открытому расследованию отправлено 6 октября 2022 года. Ответ на него не получен.

«Заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий», – говорится в заявлении министерства.

Дипведомство назвало неприемлемым их уклонение от сотрудничества. МИД подчеркнул, что ФРГ, Дания и Швеция явно тянут время и пытаются скрыть следы и истинных виновников диверсии. И вместо официального раскрытия информации «в СМИ сбрасываются «утечки» малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию».

МИД предупредил, что продолжит добиваться участия российских специалистов в расследовании, которое должно быть объективным и всеобъемлющим.

Прокуратура Швеции заявила, что найти виновных в подрыве газопроводов, совершенном в сентябре 2022 года, будет непросто. Следователям до сих пор «не ясно», кто стоит за инцидентом. При этом, Швеция шлет в Россию «формальные отписки», а Дания заявляется о «причастности» России к этим терактам.

Москва, Наталья Рязанова

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