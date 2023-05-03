Театр абсурда: диверсии на «Северных потоках» обрастают фантастическими версиями

Ситуация вокруг диверсий с подрывом «Северных потоков» напоминает театр абсурда с тиражированием Западом странных альтернативных версий, чтобы защитить реальных виновников ЧП. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие выводы напрашиваются после формальной отписки Швеции на требование Москвы провести всеобъемлющее международное расследование, а также заявлений Дании о «причастности» России к этим терактам.

«Российские обращения – письмо председателя правительства РФ господина [Михаила] Мишустина от 5 октября 2022 года и ноты МИД РФ – оставались без субстантивной реакции. Очередным свидетельством осознанности такой неконструктивной линии коллективного Запада стал поступивший в конце апреля в посольство России в Стокгольме ответ МИД Швеции на нашу ноту от 12 апреля с настоятельным призывом предоставить информацию о ходе работ по установлению обстоятельств терактов на газопроводах и причастных к нему лиц, а также провести всеобъемлющее международное расследование диверсий с обязательным подключением специалистов из России. И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг. К сожалению, вместо диалога мы видим повторяющийся такой театр абсурда», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что в условиях «непрозрачности расследования» спецслужбы Дании растиражировали в западных СМИ очередные «безосновательные русофобские инсинуации». «Предоставленная командованием вооруженных сил Дании газете Information о нахождении в месте взрывов газопроводов за 4 дня до инцидента российского военного корабля, на борту которого якобы могло находиться оборудование, в частности, мини подлодка, для осуществления специальных операций на морском дне. Заявляется, что в распоряжении датских спецслужб, которые все это время дружно молчали, но вот прошло ж полгода, люди требуют, так вот якобы в распоряжении датских спецслужб находятся фотографии, на которых заснят российский корабль», – пояснила она.

«Первое, что скажет любой журналист, и, кстати говоря, любой обыватель, да любой человек: а можно посмотреть? На это есть ответ у датских спецслужб: эти снимки командование вооруженных сил Дании обнародовать не намерено. Знаете, почему? Это даже уже не смешно – датские спецслужбы не будут обнародовать эти фотографии, на которых строится вся эта теория заговора, в силу их чувствительного характера. Это уже какое-то продолжение «Смешариков», мне кажется», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова полагает, что подобные выдумки «призваны запутать ситуацию, создать огромное количество альтернативных версий и увести взгляд в сторону». «Данный район, имею ввиду остров Борнхольм (место теракта), находится в исключительной экономической зоне Королевства Дании, где по определению исключена какая-либо деятельность и действия сил Балтийского флота в соответствии с требованиями Конвенции ООН по морскому праву», – отметила она.

«Сам факт появления в западных СМИ так называемой новой версии, которая выдается как сенсационная, о якобы причастности России к подрыву газопровода «Северный поток-2» спустя более полугода после фактического события, – прямое свидетельство продолжения дезинформационной кампании Запада для исключения установления истинных заказчиков и виновников акта международного терроризма», – заключила официальный представитель МИД РФ.

26 сентября 2022 года сразу на двух ветках российского газопровода «Северный поток» произошли взрывы, которые в последующем были квалифицированы как акт международного терроризма.

Москва, Мария Соколова

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