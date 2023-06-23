В Германии призвали восстановить взорванные «Северные потоки»

Премьер федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмар заявил, что взорванные в результате теракта газопроводы «Северный поток 1 и 2» должны быть восстановлены, – сообщает в пятницу, 23 июня, издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как сообщает издание, премьер Саксонии заявил следующее: «Газопроводы, через которые шел газ из России в ЕС, были взорваны в результате теракта, и нет никаких причин медлить с их восстановлением. Подрыв этого трубопровода был терактом, преступлением. Нет никаких причин, почему нам не нужно настаивать на его ремонте и обеспечении его безопасности».

«Власти Германии должны поделиться с обществом информацией о ходе расследования подрыва газопровода, а также обнародовать полученную развединформацию от других стран», – призвал Михаэль Кречмар.

Дрезден, Иван Бабурин

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