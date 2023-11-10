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Пятница, 10 ноября 2023, 10:21 мск

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МИД РФ прекратил работу над документом по расследованию по «Северным потокам»

Фото: Bloomberg

МИД РФ вынужденно прекратил работу над проектом заявления Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Запад отказался вести серьезную работу по этому вопросу, заявили в российском министерстве.

Россия анонсировала подготовку проекта документа 26 сентября, чтобы подать «сигнал о необходимости беспристрастного международного расследования» ЧП. Но, пока российская сторона вела переговоры и собирала мнения членов СБ ООН, западные страны демонстративно искали возможность «спустить всё на тормозах». Например, предложили убрать из заявления фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта.

«В ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все «на тормозах». В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Запад настаивает, что Совбезу незачем вмешиваться в расследования Дании, Швеции и ФРГ. Но с момента подрыва «Северных потоков» ни одна из этих стран не показала даже предварительные результаты, и все три отказались сотрудничать с понесшими ущерб государствами.

МИД заверил, что не позволит миру забыть об инциденте.

«Атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности. Виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание», – подчеркнули в министерстве.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе ООН, что руководство США пошло на подрыв «Северных потоков», чтобы закрепить свое доминирование в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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