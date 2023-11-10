МИД РФ прекратил работу над документом по расследованию по «Северным потокам»

МИД РФ вынужденно прекратил работу над проектом заявления Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Запад отказался вести серьезную работу по этому вопросу, заявили в российском министерстве.

Россия анонсировала подготовку проекта документа 26 сентября, чтобы подать «сигнал о необходимости беспристрастного международного расследования» ЧП. Но, пока российская сторона вела переговоры и собирала мнения членов СБ ООН, западные страны демонстративно искали возможность «спустить всё на тормозах». Например, предложили убрать из заявления фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта.

«В ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все «на тормозах». В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Запад настаивает, что Совбезу незачем вмешиваться в расследования Дании, Швеции и ФРГ. Но с момента подрыва «Северных потоков» ни одна из этих стран не показала даже предварительные результаты, и все три отказались сотрудничать с понесшими ущерб государствами.

МИД заверил, что не позволит миру забыть об инциденте.

«Атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности. Виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание», – подчеркнули в министерстве.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе ООН, что руководство США пошло на подрыв «Северных потоков», чтобы закрепить свое доминирование в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах.

Москва, Наталья Рязанова

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