Дания отказалась исполнять запросы России по делу «Северных потоков»

Власти Дании отказались исполнять большинство российских запросов в рамках расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Посол РФ в Дании Владимир Барбин допустил, что Копенгаген боится раскрыть Москве обстоятельства, способные навредить сотрудничеству Европы с США и военной помощи Украине.

«Взаимодействия с Данией в расследовании по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», – говорится в комментарии посла РИА Новости.

Датские власти ответили только на один запрос: сообщили Генпрокуратуре РФ, что поднятый в феврале со дна цилиндрический предмет оказался пустым использованным дымовым буем. По остальным запросам прокуратура королевства заявила, что запрошенная информация может «поставить под угрозу национальную безопасность Дании».

Посол отметил, что такая формулировка вызывает много вопросов в свете обсуждаемых в СМИ различных версий о возможных организаторах подрыва.

«Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» – задался вопросом Барбин.

Посол подчеркнул, что Россия продолжит добиваться «всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах».

Газопроводы «Северный поток» и «северный поток-2» были повреждены взрывами в конце сентября 2022 года. Дания, ФРГ, Швеция не исключили целенаправленной диверсии, а Россия начала расследование акта международного терроризма.

В ФРГ призвали восстановить трубопроводы, по которым Европа получала дешевый газ из России. Власти ФРГ заявили, что найти виновного в подрыве газопроводов невозможно. Россия запросила на 26 сентября – годовщину подрыва «Северных потоков» – открытое заседание Совбеза ООН.

Москва, Наталья Рязанова

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