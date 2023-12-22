Сеймур Херш раскрыл новые подробности диверсии США на газопроводе «Северный поток»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США начали готовить подрыв газопровода «Северный поток» задолго до начала российской специальной военной операции с целью убедить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину, – сообщают СМИ.

В статье на онлайн-платформе Substack Херш пишет: «Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина отказаться от этого. Когда, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, вторжение все же состоялось, американской команде в Норвегии был отдан приказ продолжать работу и найти способ довести ее до конца».

«Диверсия была подготовлена к концу мая, но отложена президентом США Джо Байденом без объяснения причин. Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода были уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства», – пишет лауреат Пулитцеровской премии и добавляет: «Время, которое выбрал Байден, по-видимому, было нацелено на канцлера Шольца. Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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