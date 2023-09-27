В Норвегии нашли следы еще двух взрывов у «Северных потоков»

Сейсмологи из Норвегии подтвердили, что около трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли еще два взрыва. Ученые не исключили, что взрывов могло быть и больше, пишет The Guardian.

Специалисты национального центра данных Норвегии по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) выявили в данных о сейсмической активности данные о еще двух взрывах в Балтийском море около датского острова Борнхольм.

Они рассказали о хронологии событий 26 сентября 2022 года. Первый взрыв случился в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50. Через семь секунд после этого раздался третий взрыв, а еще через девять секунд – четвертый. Ученые допустили, что и это не конечные данные, а взрывов могло быть больше.

Ранее сейсмологи подтверждали два взрыва в районе нахождения газопровода. Первый повредил обе ветки «Северного потока-1», а второй – одну из веток «Северного потока-2». Дания, ФРГ и Швеция отказались вести совместное расследование и отказали в участии российским специалистам. Ни одна из стран до сих пор не назвала причастных к подрыву газопровода лиц.

Дания отказалась исполнять большинство российских запросов в рамках расследования. Посол РФ в Дании Владимир Барбин допустил, что Копенгаген боится раскрыть Москве обстоятельства, способные навредить сотрудничеству Европы с США и военной помощи Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ФРГ, Дания и Швеция выгораживают причастные к подрыву США.

Осло, Наталья Рязанова

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