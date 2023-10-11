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Среда, 11 октября 2023, 08:58 мск

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Норвегия заявила о взрыве на газопроводе в Балтийском море

Сейсмологи в Норвегии зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector, давление на котором резко упало в ночь на 8 октября. При этом специалисты из Эстонии и Финляндии не обнаружили вблизи трубопровода сейсмической активности.

Сейсмологическая служба NORSAR утверждает, что в 01:20 по местному времени примерно в 40 км к северу от эстонского города Палдиски произошла небольшая вибрация. По словам заместителя генерального директора Norsar Арве Мьелвы, магнитуда сейсмособытия составила 1. Это намного меньше, чем при взрывах на газопроводе «Северный поток».

В Геологическом исследовательском центре Эстонии не обнаружили вблизи газовой трассы сейсмической активности. С этими данными согласны и в Финляндии.

Тем временем, президент Финляндии Саули Ниинистё допускает, что утечка на Balticconnector могла быть следствием вмешательства из вне. Газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа. НАТО предложило помощь в расследовании причин произошедшего.

Предположительно, на ремонт последствий аварии уйдут месяцы. Вероятно, возобновление работы трубопровода будет возможно только в конце зимы.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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