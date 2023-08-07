Резкое падение экспорта трубопроводного газа из России продолжится в 2023 году

После прошлогоднего обвала экспорт российского трубопроводного газа в 2023 году может снизиться еще в 1,5 раза – до 80 млрд кубометров. Более того, продажи голубого топлива могут не достичь докризисного уровня даже к 2030 году. С таким прогнозом выступили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры», пишет РБК.

Издание отмечает, что в 2022 году в условиях санкций и требований «Газпрома» к Европе перейти на оплату в рублях экспорт газа из России сократился почти в два раза – с 206 до 122 млрд кубометров. А в текущем году, согласно прогнозу «Яков и партнеры», поставки могут снизиться еще в полтора раза – до 80 млрд кубометров.

По мнению аналитиков, поставки продолжают падать в связи с потерей основного экспортного рынка «Газпрома» – Евросоюза. «Вынужденное снижение добычи в 2023 году на фоне потери ключевого экспортного рынка ЕС может составить около 30 млрд куб. м, а совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года – 120 млрд куб. м», – указывают эксперты.

В связи с неопределенностью с поставками российского газа в 2022 году и рекордного повышения цен в Европе до 3 тыс. долларов за тысячу кубометров выручка России от газового экспорта, согласно расчетам «Яков и партнеры», достигла 138 млрд долларов. Но в 2023 году, в условиях снижения цен и продолжающегося падения объемов поставок, доходы от поставок газа за рубеж снизятся на 68,8% – до 43 млрд долларов, прогнозируют аналитики компании. Более того, к 2030 году экспортная выручка восстановится лишь до 55 млрд долларов, ожидают эксперты «Яков и партнеры».

Как пишет издание, после введения Западом антироссийских санкций экспорт российского газа в Европу продолжается только через Украину и только по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток». Россия также поставляет газ в Турцию – по второй нитке «Турецкого потока» и газопроводу «Голубой поток, а в Китай – по «Силе Сибири». Однако экспорт по этим направлениям не способен компенсировать выпавшие объемы, ранее направлявшиеся в Европу, отмечают аналитики.

Эксперты «Яков и партнеры» полагают, что возместить обвал экспорта газа из России «может помочь реализация проектов в газохимической отрасли и растущее производство», передает «Прайм».

«Есть всего три наиболее перспективных направления монетизации запасов газа: развитие экспортных трубопроводных проектов, в том числе строительство газопровода «Сила Сибири 2» и полная загрузка газопровода «Сила Сибири», развитие экспортных СПГ-проектов и проектов в сфере газохимии, а также повышение внутреннего потребления газа», – отметил аналитик компании Геннадий Масаков. Их успешная реализация позволит компенсировать выпавшие объемы экспорта – более 120 миллиардов кубометров к 2030 году, прогнозируют «Яков и партнеры».

Москва, Наталья Петрова

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