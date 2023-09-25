Евросоюзу предсказали долгую зависимость от американского СПГ

Евросоюзу без российского газа придется зависеть от поставок СПГ из США еще несколько десятилетий. Столько времени Европе потребуется для замещения топлива из России собственными возобновляемыми источниками энергии, предупредила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.

Она подтвердила, что Европа сможет пережить очередной зимний сезон. Брюссель уже предпринимает меры для восстановления энергетической безопасности. В частности, предстоит расширить сектор возобновляемых источников энергии. Но все это время придется закупать топливо у других стран, больше всего – у США.

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобится органическое топлива. В этом контексте возникнет потребность в топливе США», – сказала чиновник в интервью Financial Times.

Аналитики отметили, что выросшие закупки сжиженного природного газа у США оказалась непосильным бременем для европейских бюджетов. Европе пришлось покупать топливо по рыночным ценам, и в итоге энергоносители обошлись так дорого, что оказались недоступны для многих категорий населения.

В ФРГ признали, что сменили зависимость от дешевого российского газа на зависимость от дорогого СПГ из США. Германия не может изменить свое решение, поскольку доставлявший топливо газопровод «Северный поток» был взорван осенью 2022 года.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»