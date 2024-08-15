WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Позже операцию пытались отменить, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный отдал приказ действовать, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, чиновники на Украине начали обсуждать план подрыва «Северных потоков» в мае 2022 года. Операцию намеревались замаскировать под дружеский круиз. Участвовать должны были несколько дайверов, в том числе женщина.

Зеленский одобрил операцию, но, когда о ней узнали в ЦРУ, пошел на попятный. Все договоренности закреплялись в устной форме, и возглавлявший ВСУ Залужный не послушал главу киевского режима. Сам Залужный после публикации назвал провокацией подобные утверждения.

«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются «простой провокацией». Он добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан», – отмечает издание.

Накануне в Германии выдали ордер на арест гражданина Украины, которого считают причастным к взрывам на «Северных потоках». Под подозрение попали еще два украинца.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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