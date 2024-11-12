В Перу микроавтобус с пассажирами сорвался с обрыва

Микроавтобус с пассажирами сорвался в пропасть в провинции Куйо на юге Перу. Десять человек погибли, удалось спасти только маленького ребенка, передает агентство «Анадолу».

Микроавтобус сорвался с высоты в 220 метров на трассе Хульяка-Сандия. Предварительно, водитель не справился с управлением на горной дороге. Проводится поисково-спасательная операция.

Спасатели смогли вытащить живым только четырехлетнего ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы.

Летом автобус с участниками оркестра сорвался в пропасть и упал с высоты 200 метров. Водитель уснул за рулем.

Лима, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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