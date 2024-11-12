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Вторник, 12 ноября 2024, 18:56 мск

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Госсекретарь США едет в Брюссель по украинскому вопросу

Энтони Блинкен Фото: Украинские СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие два дня посетит Брюссель для обсуждения помощи Украине и встречи с союзниками по НАТО. Об этом говорится в сообщении госдепартамента США.

В штаб-квартире Североатлантического альянса уточнили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет госсекретаря США 13 ноября и проведет совместно с ним заседание совета блока.

Стоит отметить, что это первый визит Блинкена в Европу после выборов президента США, победу в которых одержал Дональд Трамп.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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