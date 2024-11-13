Турция разорвала дипотношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о разрыве дипотношений с Израилем. Введенные ранее ограничения на поставку некоторых групп товаров заменят полным запретом на торговлю.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. В этом вопросе поставлена точка. Мы до конца будем поддерживать Палестину в ее справедливой борьбе. Анкара не будет предпринимать никаких шагов или мер для развития сотрудничества или восстановления отношений с Израилем в будущем», – цитирует Эрдогана «Альсумария».

Также вводится полный запрет на торговлю между двумя странами. Президент предупредил, что продолжающиеся поставки Израилю оружия и боеприпасов только увеличивают его агрессивность. Он призвал международные институты обратить самое пристальное внимание на действия Тель-Авива, передает «Анадолу».

«Пока Израиль не остановят, ситуация в Палестине и Ливане будет ухудшаться каждый день», – сказал Эрдоган.

Ранее несколько стран разорвали с Израилем отношения на фоне агрессии в отношении сектора Газа и массовых убийств мирных жителей.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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