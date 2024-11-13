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Tesla отзывает электропикапы Cybertruck из-за опасной неисправности

Фото: www.tesla.com

Автопроизводитель Tesla отзывает электропикапы Cybertruck из-за неисправности, которая может привести к аварии. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Под отзывную кампанию попали более 2,4 тысячи электромобилей, произведенные с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024-го.

Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену.

Месяц назад Tesla отзывала 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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