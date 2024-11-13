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Байден и Трамп встретились в Овальном кабинете

Кадр из видео Белого дома

Действующий президент США Джо Байден принял в Овальном кабинете белого дома избранного главу государства Дональда Трампа. Как сообщают американские СМИ, речь шла, в том числе, о мирной передачи власти.

В публикациях отмечается, что такая встреча является свидетельством готовности сторон к «мирному переходу власти», в отличие от событий января 2021 года, когда после выборов президента США, на которых был признан победителем Байден, произошел штурм Капитолия.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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