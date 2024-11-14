Выплаты в рамках соцподдержки, обещанные главой киевского режима Владимиром Зеленским, станут причиной остановки помощи со стороны Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко*.

Бывший глава государства также отметил, что киевский режим отвлекся от победы в конфликте с Россией. Теперь в Киеве стремятся заработать баллы у избирателей для анонсированных офисом Зеленского выборов после установления мира. Выплаты по тысяче гривен не в интересах Запада и станут причиной прекращения поддержки.

«На эту позицию вашей «тысячи», которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению, что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь. Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – приводит слова экс-президент РИА Новости.

Финансовая помощь Украине от США оказалась под вопросом после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Будучи кандидатом, он пообещал прекратить «финансирование войны» на Украине, чтобы скорее наступил мир.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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