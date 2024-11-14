В Мадагаскаре 16 человек погибли под оползнем

Мощный оползень сошел на порт в регионе Менабе в западной части Мадагаскара. В результате 16 человек погибли, 10 пострадали, передает агентство «Анадолу».

Судно перевозило пассажиров между городами Бело-сур-Цирибихина и Анкалалаобе. Около полуночи оно пришвартовалось в одном из портов на реке Цирибихина. В этот момент на порт сошел мощный оползень. Поток грязи накрыл в числе прочего и судно с людьми.

Спасатели смогли достать из-под завалов 10 человек, все они в удовлетворительном состоянии. Когда спасатели добрались еще до 16 пассажиров, те были уже мертвы.

В Непале 192 человека погибли и 31 пропал без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Антананариву, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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