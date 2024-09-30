В Непале уже почти 200 человек погибли в результате наводнений и оползней

По меньшей мере 192 человека погибли и 31 пропал без вести в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Согласно отчетам спасателей, особенно плохо в результате удара стихии пришлось Катманду.

«Вполне вероятно, что число жертв будет расти по мере продвижения нашей поисково-спасательной операции в пострадавших районах», – заявил AFP представитель полиции Дэн Бахадур Карки. Известно, что 35 из погибших находились в трех транспортных средствах и были похоронены заживо, когда оползень обрушился на шоссе к югу от Катманду, сообщил AFP глава района Дхадинг Раджендра. Для участия в спасательных операциях задействовано более 3000 человек с использованием вертолетов, моторных и надувных лодок. Более 3000 человек были спасены, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Риши Рам Тивари.

Непальская армия, со своей стороны, сообщила, что она уже провела более 4000 эвакуаций, в основном с помощью вертолетов, моторных лодок и спасательных шлюпок.

Для расчистки дорог использовались бульдозеры и другие землеройные машины. Паралич дорожной сети вызвал в столице первый дефицит овощей, цены на которые значительно выросли.

В долине Катманду зафиксировали 240 миллиметров осадков – они выпали с утра пятницы по субботу, сообщило непальское метеорологическое агентство газете Kathmandu Post . По данным агентства, это самые сильные осадки, зарегистрированные в столице Непала как минимум с 1970 года. Столкнувшись с сильными дождями, власти предупредили о ливневых паводках в нескольких реках.

Реки Катманду вышли из берегов, затопив дома возле берегов.

Напомним, что муссоны с июня по сентябрь каждый год вызывают смерть и разрушения по всей Южной Азии, но в последние годы увеличилось количество смертоносных наводнений и оползней. Эксперты связывают происходящее с изменением климата на планете.

Катманду, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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