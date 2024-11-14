Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время управления страной украл больше, чем все его предшественники.

Парламентарий раскрыл масштабы коррупции в стране: поборы идут с каждой государственной структуры и исчисляются десятками миллионов долларов. Офис президента только с Одесской области собирает 10-15 млн долларов в месяц, а с ТЦК получает от двух до четырех миллиардов долларов в год.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», – сказал Дмитрук агентству RT.

Аналитики отметили, что коррупция на Украине является главным препятствием на пути страны в НАТО.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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