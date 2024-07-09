Коррупция является главным препятствием на пути Украины в НАТО, считает аналитик Патрик Поппель. Сейчас Киев не дотягивает даже до нижней планки стандартов для кандидатов в члены альянса.

Украина стала одним из самых коррумпированных государств в мире, о чем регулярно пишут не только украинские, но и западные СМИ. В скандалах о взятках упоминаются имена чиновников из рядов МВД, Минобороны, ВСУ, политических верхов. Такая ситуация идет вразрез с планами киевского режима пропасть в НАТО.

«Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины. Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, но Украина не соответствует даже этим стандартам», – говорится в статье для InfoBrics.

Чтобы добиться членства в НАТО, Киеву обязательно нужно провести эффективные антикоррупционные реформы, отметил аналитик.

В начале июня в Белом доме повторно заявили, что Украине не стоит ждать приглашения в альянс на ближайшем саммите в Вашингтоне. В США это объяснили отсутствием «политической воли» на подобное решение у всех членов альянса.

При этом, более 60 экспертов и аналитиков в области внешней политики подписали открытое письмо руководству НАТО с призывом воздержаться от обещаний о включении Украины в свой состав. Эксперты подчеркнули, что чем дальше Запад продвинется в своих обещаниях Киеву, тем больше будет поводов у Москвы, чтобы продолжать СВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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