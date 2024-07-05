Белый дом не гарантирует Киеву приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне

Представитель Белого дома высокого ранга на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что в итоговом документе саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, пункта о неотвратимости вступления Украины в альянс не будет, но будут «очень сильные формулировки» поддержки, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, будет ли итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне включать пункт о неотвратимости вступления Украины в альянс, представитель администрации США сказал: «Я не хочу забегать вперед относительно того, что будет упомянуто в коммюнике, но я думаю, что там будут очень сильные формулировки, которые будут подтверждать то, что президент Байден говорил ранее. Должна ли Украина присоединяться к НАТО вопрос не стоит, главное – когда она сможет присоединиться к альянсу».

«Итоговый документ, я думаю, будет включать очень сильные сигналы поддержки союзниками Украины на пути к атлантической интеграции, он также подчеркнет важность проведения Украиной работы над демократическими, экономическими и оборонными реформами. Декларация, как я уже говорил, будет отражать попытки НАТО поддержать Украину в рамках этого моста к членству в альянсе», – добавил чиновник.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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