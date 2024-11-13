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Среда, 13 ноября 2024, 08:43 мск

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Залужный: «будущих премьеров и президента» Украины подготовят в Великобритании

Фото: FreePik

Киев и Лондон обсуждают возможность обучения в Великобритании тысяч украинских студентов. Из них позже могут получиться «премьер-министры» и даже «президент» для Украины, заявил посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», – сказал Залужный на собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

Посол отметил, что после учебы в Великобритании украинцы станут «чиновниками нового типа», потому что будут иметь совершенно иное отношение к бизнесу и соблюдению законов, передает «Интерфакс-Украина».

Внешняя разведка России сообщила, что США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве лучшей замены для главы киевского режима Владимира Зеленского. Когда «полезность» нынешнего лидера сойдет на нет, его выбросят на свалку истории.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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