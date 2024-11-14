Иран подтвердил отказ от ядерного оружия

Иран никогда не будет стремиться к разработке ядерного оружия после запрета верховного лидера исламской республики аятолла Али Хаменеи. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Основываясь на фетве верховного лидера, мы не стремились и не будем стремиться к созданию ядерного оружия каким-либо образом, никому не позволено отклоняться от этой политики», – подчеркнул Пезешкиан, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом президент Ирана подчеркнул, что религиозный указ, изданный аятоллой Сейедом Али Хаменеи, никому не позволено нарушать.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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