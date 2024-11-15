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ЦАХАЛ потребовала эвакуировать район на юге Бейрута

Израильская армия приказала мирным гражданам покинуть район Дахия на юге Бейрута. Ливанцев предупредили, что эта местность стала целью для будущих ударов.

Израильские военные заявили, что в Дахии есть объекты, связанные с движением «Хезболла», которые ЦАХАЛ должна уничтожить. Поэтому мирных жителей южной окраины Бейрута призвали покинуть свои дома.

«Для безопасности вас и вашей семьи вы должны немедленно покинуть здания, указанные на прилагаемой карте, и окружающие здания в Губейри в районе Дахия и отойти на расстояние не менее 500 метров», – написал пресс-секретарь израильской армии Авихаи Адраи в своем блоге.

В конце октября ЦАХАЛ издала приказ о принудительном перемещении жителей 10 городов и деревень на юге Ливана. Израиль избрал эти поселения целью, потому что в них якобы находятся связанные с «Хезболлой» объекты.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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