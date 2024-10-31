Израиль приказал жителям еще 10 ливанских поселений покинуть дома

Израильская армия издала приказ о принудительном перемещении жителей 10 городов и деревень на юге Ливана. Израиль также заявил о поражении 150 целей ХАМАС и «Хезболлы» за минувшие сутки.

ЦАХАЛ приказала жителям 10 поселений на юге Ливана, включая районы Аль-Хауш, Борголие и Ансар, покинуть свои дома в связи с принятием «решительных мер» против членов «Хезболлы». Ливанцам под страхом смерти запретили продвигаться на юг, следует из опубликованного в соцсетях заявления.

Израильские военные заявили, что за минувшие сутки их истребители нанесли удары почти по 150 целям, связанным с ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлой» в Ливане. Под бомбежку, в том числе, попали штаб-квартира и ракетные установки «Хезболлы». В соцсетях распространились видеозаписи того, как израильские солдаты взрывают целые деревни на юге Ливана, якобы из-за связей с «терроризмом».

В ЦАХАЛ также заявили о планах продолжить наземное вторжение в южный Ливан и уничтожить «террористическую инфраструктуру», передает «Аль-Джазира».

Только 28 октября израильские удары по южным районам Ливана убили более 20 человек, по восточным районам – порядка 80 человек.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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