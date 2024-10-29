Почти 120 человек убиты и ранены на востоке Ливана

Число погибших за сутки в результате ударов Израиля ливанцев увеличилось до 80 человек после бомбардировок восточных районов страны. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Новые жертвы появились на востоке Ливана в результате интенсивных воздушных бомбардировок ВВС Израиля. В 12 районах Баальбека и Бекаа погибли 60 человек и 58 получили ранения. Печальная статистика может вырасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных зданий, пишет «Анадолу».

По данным Минздрава Ливана общее число жертв израильских ударов достигло 2710 человек, число пострадавших составило 12 592 человека. Среди погибших 104 ребенка и 194 женщины.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube