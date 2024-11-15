В Финляндии арестованы ещё более 30 российских объектов недвижимости

Финляндия дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости по иску украинских компаний. Под санкции попали в том числе квартиры, принадлежащие российскому государству.
Стоимость конфискованных квартир оценивался почти в 10 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на финскую прессу.
Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла ноту в адрес МИД страны с выражением решительного протеста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москве будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины.
Хельсинки, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»