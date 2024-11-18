Ганц заявил, что бомбежки Ливана продолжат до уничтожения «Хезболлы»

Израиль не пойдет на соглашение о мире с Ливаном, пока движение «Хезболла» не будет полностью разоружено. Тель-Авив должен иметь «полную свободу действий» против любой угрозы безопасности, заявил экс-министр военного кабмина Израиля Бени Ганц.

Основой любого соглашения с Ливаном должна быть «полная свобода действий Израиля против любого нарушения», написал бывший министр в блоге. Он заявил, что необходимо добиться полного разоружения «Хезболлы», чтобы «повторное вооружение новыми системами оружия» стало невозможным. А также отвода всех боевиков движения от израильской границы.

Общее число жертв израильских атак в Ливане достигло 3 481 человека, включая 896 женщин и детей, а также 210 сотрудников здравоохранения. 14 786 человек пострадали. Из-за израильских обстрелов свои дома в Ливане покинули свыше 1,4 млн человек, более 600 тыс. человек мигрировали в Сирию.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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