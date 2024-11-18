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Задержка почти 9 месяцев: Боррель выполнил свое обещание поставить Киеву миллион снарядов

Жозеп Боррель Фото: flipboard.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, уходящий на пенсию с 1 декабря, отчитался о выполнении обещания поставить Украине 1 млн снарядов в течение года.

«Мы только что выполнили наше обещание поставить 1 млн снарядов Украине, а к концу зимы мы завершим обучение 75 тыс солдат», – сообщил Боррель, слова которого цитирует ТАСС.

Агентство обращает внимание, что Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2023 года пообещали поставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев – то есть к началу марта 2024 года. Таким образом задержка составила около 8,5 месяца. Для этого ЕС не только использовал снаряды со своих складов, но занимался интенсивным наращиванием их производства во всех странах ЕС и закупками снарядов по всему миру.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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