Варшава угрожает закрыть все генконсульства России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть все оставшиеся в стране консульства России. Об этом он заявил после встречи с главами МИД ряда европейских государств будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

«Я уже закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем остальные», – заявил Сикорский, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани под предлогом якобы существующих агрессии и провокаций со стороны Москвы. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.

В настоящее время в Польше действуют генеральные консульства РФ в Гданьске и Кракове.

Варшава, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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