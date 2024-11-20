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Около 250 000 французов подписали петицию в поддержку Марин Ле Пен

Фото: сайт партии «Национальное объединение»

Порядка 250 тыс. человек во Франции подписали петицию в поддержку главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В документе говорится, что дело против политика завели, чтобы «заглушить истинный голос оппозиции».

«Национальное объединение» на своем сайте разместило петицию в поддержку Ле Пен. Авторы документа обвинили власти Франции в намерении «дискредитировать Марин Ле Пен и ослабить партию». А судебное разбирательство в отношении политика назвали «попыткой заглушить истинный голос оппозиции».

Петицию можно подписать онлайн, что уже сделали порядка 250 тыс. французов. И это за несколько дней после публикации, сообщила Ле Пен в своем блоге.

«Петиция, которая набрала 250 тыс. подписей за несколько дней, – это особая мирная акция, позволяющая всем желающим выразить свое возмущение», – написала политик.

В конце сентября суд в Париже начал рассматривать дело об отмывании средств в отношении Марин Ле Пен и еще 26 членов ее партии. Их обвинили в хищении средств из бюджета ЕС путем фиктивного найма помощников депутатов Европарламента. Обвинение потребовало лишить Ле Пен свободы на пять лет, взыскать штраф и на пять лет ограничить ее избирательные права. Обвинительный приговор закроет для политика возможность баллотироваться в президенты в 2027 году. Ожидается, что приговор огласят в начале 2025 года.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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