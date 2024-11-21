Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения полезных ископаемых, в том числе на территориях, ставших регионами России. Аналитики решили, что так Киев пытается задобрить Вашингтон и получить козыри для переговоров с новой администрацией, пишет польский Portal Obronny.

«Аналитики подчёркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом», – говорится в статье.

При этом, часть учтенных при оценке ресурсов находится на территориях, которые стали новыми регионами РФ.

Осень 2022 года Запад волновался, что Киев потеряет доступ к двум третям месторождений с полезными ресурсами, если Москва присоединит к себе Донбасс и другие освобожденные территории.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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