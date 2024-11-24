В США потерпел крушение патрульный самолет

В американском штате Колорадо упал гражданский патрульный самолет. По предварительным данным, два человека погибли, один получил травмы. Причины крушения устанавливаются.

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. Волонтеры Гражданского авиапатруля США отрабатывали поиск и спасение.

Как заявил губернатора штата Джаред Полис, пилот и аэрофотограф погибли во время крушения, второй пилот госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причины аварии выясняются. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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