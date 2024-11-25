В Германии потребовали от Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Немецкое движение против санкций Stoppt die Sanktionen при поддержке членов Бундестага потребовало от Киева компенсировать ущерб и упущенную выгоду из-за подрыва «Северных потоков». Общественники призвали немедленно привлечь киевский режим к ответственности за диверсию.

Немецкие СМИ опубликовали подробности расследования подрыва «Северных потоков». Инцидент назвали «целенаправленной атакой на Германию и ее экономические основы». Ответственность за подрыв «несомненно, лежит на украинском правительстве», отметила пресса.

Бывший офицер украинской разведки признался, что трубопроводы уничтожили как источник дохода для России. Но это повлекло серьезные последствия и для ФРГ. Участники Stoppt die Sanktionen заявили, что настоящими инициаторами являются США, но компенсацию все равно должны платить украинские власти.

«Украинское правительство должно быть привлечено к ответственности немедленно, без каких-либо переговоров. Террористический акт против «Северных потоков» должен быть немедленно и полностью компенсирован. Никаких переговоров, никаких оправданий», – цитирует заявление общественников ТАСС.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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