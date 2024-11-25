Канада оказала помощь Киеву на $13,6 млрд

Оттава с 2022 года предоставила военную помощь Киеву на 19 млрд канадских долларов ($13,6 млрд). Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале.

«Мы нарастили поддержку Украины, потратив с начала текущего конфликта 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд) на военные расходы. В общей сложности на поддержку Украины мы выделили уже около 19 млрд канадских долларов», – уточнил он.

По словам премьер-министра, Оттава, в том числе, профинансировала обучение украинских пилотов для истребителей F-16, а также передала зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Монреаль, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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