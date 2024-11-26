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В НАТО готовы предоставить Киеву ракеты средней дальности

Фото: официальный сайт НАТО

Парламентская ассамблея Североатлантического альянса выступила за поставки Киеву ракет средней дальности и систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в итоговом документе по итогам обсуждения украинского конфликта.

В декларации, которая опубликована на сайте НАТО, также содержится призыв обеспечить Украине «своевременную поставку боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители».

В то же время Парламентская ассамблея НАТО подтвердила планы дальнейшего финансирования киевского режима. В декларации указывается, что в следующем году минимальная базовая поддержка Украины составит порядка 40 млрд евро.

Монреаль, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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