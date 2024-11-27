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Среда, 27 ноября 2024, 15:30 мск

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ЦАХАЛ убила 33 человек в секторе Газа за сутки

Архив, фото: «Анадолу»

Израильские военные убили 33 жителей сектора Газа за минувшие сутки. Общее число жертв израильских ударов достигло 44 282 человек, следует из данных палестинского Минздрава.

Удары по анклаву продолжаются и днем, и ночью. Израиль продолжает бить по лагерям беженцев, школам и больницам. Утром 27 ноября три человека погибли от атаки дрона у северных ворот больницы Камал Адван. В то же время израильская артиллерия обстреляла жилые дома в северной части Бейт-Лахии и вблизи больницы Камаль Адван, передает телеканал «Аль-Джазира».

Число погибших с момента эскалации достигло 44 282 человек, из которых 33 убиты за последние 24 часа. Число пострадавших составило 104 880 человек.

Движение ХАМАС поприветствовало соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подтвердил, что движение готово на перемирие. Предыдущие попытки остановить боевые действия в анклаве провалились из-за отказа Израиля идти на уступки и постоянную смену требований. Только в конце ноября 2023 года сторонам удалось договориться о прекращении огня на неделю.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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