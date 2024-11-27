ЦАХАЛ убила 33 человек в секторе Газа за сутки

Израильские военные убили 33 жителей сектора Газа за минувшие сутки. Общее число жертв израильских ударов достигло 44 282 человек, следует из данных палестинского Минздрава.
Удары по анклаву продолжаются и днем, и ночью. Израиль продолжает бить по лагерям беженцев, школам и больницам. Утром 27 ноября три человека погибли от атаки дрона у северных ворот больницы Камал Адван. В то же время израильская артиллерия обстреляла жилые дома в северной части Бейт-Лахии и вблизи больницы Камаль Адван, передает телеканал «Аль-Джазира».
Число погибших с момента эскалации достигло 44 282 человек, из которых 33 убиты за последние 24 часа. Число пострадавших составило 104 880 человек.
Движение ХАМАС поприветствовало соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подтвердил, что движение готово на перемирие. Предыдущие попытки остановить боевые действия в анклаве провалились из-за отказа Израиля идти на уступки и постоянную смену требований. Только в конце ноября 2023 года сторонам удалось договориться о прекращении огня на неделю.
Газа, Наталья Рязанова
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