По всей Украине начались перебои со светом

Власти Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на всей стране. Школы переводят на дистанционную форму работы.

Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Местные СМИ сообщили о взрывах в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове и Сумах. В ряде городов сразу после этого пропало электричество.

В Ровенской области 280 тыс. домохозяйств остались без света. Из-за проблем с энергоснабжением школы Ровно перевели на дистанционку. В Волынской области также прошли аварийные отключения света. Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что перебои со светом будут по всей стране.

«Оператор системы передачи национальная энергетическая компания «Укрэнерго» срочно ввела экстренные отключения электроэнергии», – написал министр в соцсети.

Накануне порядка 140 тыс. человек в Запорожской и Херсонской области РФ остались без света, потому что украинские боевики повредили ЛЭП.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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