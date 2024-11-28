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Четверг, 28 ноября 2024, 12:17 мск

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ЕС ищет новые способы отправить деньги на Украину

Европейский парламент (ЕП) призвал Еврокомиссию (ЕК) найти новые пути финансирования киевского режима. Венгрия блокирует 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки оружия, а программа финансовой помощи Киеву рассчитана только до 2027 года.

Депутаты ЕП составили резолюцию в поддержку Украины, которую вынесут на голосование в четверг. В документе предлагается создать новую схему закупки оружия в обход Фонда мира, транш из которого блокирует Венгрия. Новый формат должен появиться «незамедлительно» и включать только те страны, которые «готовы и способны оказывать военную помощь Украине».

ЕП также призвал ЕК разработать долгосрочную программу для финансовой помощи Киеву после 2027 года. Этим сроком ограничен макрофинансовый проект на 50 млрд евро и кредит на 35 млрд, которые ЕС будет возвращать себе из доходов от замороженных российских активов.

Еврокомиссию призвали «разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС», передает РИА Новости.

Напомним, чиновник из Евросоюза признал, что стратегия вливания денег в Киев не работает. Брюссель разочаровался в прежнем сценарии, при котором выделял все новые суммы киевскому режиму, а ВС РФ все равно теснила противника на поле боя.

Страсбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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