Европейский парламент (ЕП) призвал Еврокомиссию (ЕК) найти новые пути финансирования киевского режима. Венгрия блокирует 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки оружия, а программа финансовой помощи Киеву рассчитана только до 2027 года.

Депутаты ЕП составили резолюцию в поддержку Украины, которую вынесут на голосование в четверг. В документе предлагается создать новую схему закупки оружия в обход Фонда мира, транш из которого блокирует Венгрия. Новый формат должен появиться «незамедлительно» и включать только те страны, которые «готовы и способны оказывать военную помощь Украине».

ЕП также призвал ЕК разработать долгосрочную программу для финансовой помощи Киеву после 2027 года. Этим сроком ограничен макрофинансовый проект на 50 млрд евро и кредит на 35 млрд, которые ЕС будет возвращать себе из доходов от замороженных российских активов.

Еврокомиссию призвали «разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС», передает РИА Новости.

Напомним, чиновник из Евросоюза признал, что стратегия вливания денег в Киев не работает. Брюссель разочаровался в прежнем сценарии, при котором выделял все новые суммы киевскому режиму, а ВС РФ все равно теснила противника на поле боя.

Страсбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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