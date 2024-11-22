Стратегия вливания денег в Киев не работает. Европа теперь настроена на остановку конфликта вместо непременной победы Украины, передает телеканал NBC News.

Чиновник из Евросоюза признал, что Брюссель разочаровался в прежнем сценарии, при котором выделял все новые суммы киевскому режиму. Несмотря на это Россия добилась стабильного перевеса на поле боя.

«Стратегия «плати, плати, плати» не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну», – сказал источник. Но ЕС хочет избежать капитуляции Киева, поэтому заявления о поддержке киевского режима продолжатся.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США и НАТО в срыве договоренностей о военной поддержке Киева. Вашингтон предоставил Украине лишь 10% от пакета помощи, выделенного еще в апреле, а НАТО не передала все обещанные системы ПВО.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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