Молдавия попросит помощи у ЕС при остановке транзита газа через Украину

Молдавия обратится в Еврокомиссию для продления поставок газа, если Украина остановит транзит голубого топлива, заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Из-за позиции киевского режима Приднестровье и страны Евросоюза рискуют остаться без топлива.

Из-за отказа Киева продлевать транзитный договор остановка поставок газа грозит Приднестровью и странам ЕС. Кризис можно обойти, если «Газпром», «Нафтогаз Украины» и операторы газотранспортных систем подпишут новые соглашения, считает Чебан.

Молдавии придется искать альтернативный способ обеспечить себя газом, в том числе, через трансбалканский коридор. Тогда молдавским властям придется просить помощи со снабжением у Еврокомиссии, передает телеканал N4.

Ранее власти Молдавии признали, что в случае прекращения транзита газа, запасов голубого топлива в республике хватит всего на две недели.

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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