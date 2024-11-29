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Сирийские войска нанесли существенный урон террористам в Алеппо и Идлибе

Сирийская армия отразила атаку террористических подразделений в провинциях Алеппо и Идлиб, в результате чего были ликвидированы и ранены сотни экстремистов. Об этом говорится в сообщении командования Вооруженных сил арабской республики.

Как отмечается, в ходе боев нанесен существенный урон террористам: кроме значительных потерь живой силы, уничтожены десятки единиц бронетехники и транспортных средств, сбиты почти два десятка беспилотных летательных аппаратов.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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