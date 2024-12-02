В Венгрии проводят расследование из-за риска теракта на нефтепроводе «Дружба»

Спецслужбы в Венгрии начали расследование в связи с поступившей от Словакии информацией о возможной подготовке теракта на венгерском участке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщило издание Magyar Nemzet со ссылкой на источники.

По данным газеты, сейчас контртеррористический центр республики определяет меры для обеспечения дополнительной безопасности важного объекта инфраструктуры.

Как отмечается в материале, предупреждение Словакии не стало неожиданностью для венгерских спецслужб, поскольку партнерские службы обмениваются данными об угрозе террористических актов еще до публичных заявлений. Венгерская сторона отнеслась крайне серьезно к полученной от Словакии информации.

Как заявил изданию глава комитета по нацбезопасности венгерского парламента Злотан Шаш, нефтепровод «Дружба» является «приоритетным объектом», поэтому у него «приоритетная охрана». Он уверен в том, что этот нефтепровод «будет успешно защищен».

30 ноября министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай-Эсток сообщил о начале расследования возможной подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба». По данным словацкой контрразведки, 26 ноября в республике из-за угроз для инфраструктурных объектов были задержаны несколько человек, среди которых граждане Словакии и Украины. В МВД Словакии отметили, что аналогичная группа лиц, которые могут готовит теракты на объектах инфраструктуры, действует и на территории Венгрии.

Ранее сообщалось, что нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши, в результате произошла утечка нефти, угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор польского участка «Дружбы» рассматривает все версии произошедшего, включая диверсию.

Нефтепровод «Дружба» проходит по территории России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на северную ветку – в направлении Польши и Германии, и южную – через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию. В 2022 году Словакия и Венгрия добились исключения поставок нефти по «Дружбе» из санкций ЕС, которые он ввел против России из-за украинского конфликта.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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