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Сирийская армия при поддержке России уничтожила не менее 300 террористов

Вооруженные силы Сирии при поддержке российских военных уничтожили в течение дня в провинции Хама не менее 300 террористов, включая иностранных боевиков. Об этом сообщает командование армии арабской республики.

Как уточняется, в ходе боев применяются артиллерия, ракеты, а также военная авиация при поддержке РФ, Удары наносятся по скоплениям террористов и их колоннам на всех направлениях движения.

Обострение в Сирии произошло в конце ноября, когда террористам удалось проникнуть в несколько сирийских провинций. За последнюю неделю в арабской республике было ликвидировано более 1 600 боевиков в результате ударов сирийской армии при поддержке российских ВКС.

Президент РФ в последние два дня провел переговоры по сирийскому вопросу с президентами Ирана и Турции.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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