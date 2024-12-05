В Ванкувере мужчина бросился с ножом на прохожих

Мужчина бросился с ножом на прохожих в центре Ванкувера. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь, передает CBC News.

Днем в полицию позвонили работники одного из ресторанов и сообщили, что неизвестный украл у них спиртное, угрожая ножом. Прибывшая полиция выяснила, что мужчина размахивал на улице оружием и ранил двух прохожих. Одному порезал лицо, другому – руку.

Подозреваемый отказался сдаться, и полицейские выстрелили в него. А потом вместе с прохожими оказывали первую помощь до приезда медиков. Подозреваемый умер в больнице.

В Екатеринбурге местный житель напал с ножом на прохожих: один человек погиб, один пострадал.

Ванкувер, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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