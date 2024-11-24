В Екатеринбурге задержали мужчину, который зарезал прохожего

В Екатеринбурге задержали 40-летнего мужчину, который напал с ножом на прохожих недалеко от дома по улице Тверитина, 53а. Один человек погиб от ножевых ранений, еще один находится в больнице.

По данным СКР, нападавший был пьян, со своими жертвами он знаком не был.

«Согласно изученным видеозаписям камер наблюдения, фигурант шёл некоторое время следом за своими будущими жертвами, после чего окликнул их, и далее между ними в процессе общения возник конфликт, закончившийся поножовщиной», – отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. После мужчина скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Задержанный – 40-летний житель Екатеринбурга, ранее он не был судим.

«Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведён неотложный обыск в жилище, назначен комплекс экспертиз (также в ходе следствия решается вопрос о назначении в отношении задержанного судебной психиатрической экспертизы). С учётом установленных обстоятельств следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее «Новый День» писал, что накануне возле дома №106 по улице Красных Командиров обнаружили труп молодой женщины, у которой было перерезано горло. По словам очевидцев, девушка вышла из пункта Wildberries и зашла в арку дома, там на нее напал неизвестный мужчина.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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